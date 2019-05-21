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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL (DHA)
21.05.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Pendik'te zincirleme kaza

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Pendik'te zincirleme kaza

İstanbul Pendik'te D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza D-100 kara yolu Edirne istikametinde saat 14.45'te meydana geldi. İddiaya göre 34 LZA 631 plakalı servis minibüsünün şoförü Arif Yazılıtaş ve 34 LU 5972 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Kahveci, trafiğin bir anda durduğunu fark etti ve frene basarak araçlarını durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Sait Arslan yönetimindeki kamyonet, Ahmet Kahveci yönetimindeki ticari araç ile 34 UZ 1548 plakalı bir kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kahveci'nin kullandığı araç da önünde bulunan Yazılıtaş'ın servis minibüsüne vurdu. Zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Minibüs sürücüsü Yazılıtaş kaza ilgili olarak, "Önümdeki araçların fren yapmasıyla ben frene dokundum. Arkamdaki araçların biraz süratli gelmesinden dolayı peş peşe birbirlerine vurdular ondan sonra da bana vurdular." dedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Pendikte zincirleme kaza

 

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