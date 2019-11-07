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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)
07.11.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu

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Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu

PENDİK'te rögar kapağına çarptıktan sonra karteri delinen İEET otobüsünden yola akan ağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 09.00 sıralarında Çınardere Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Harun Demirel'in kullandığı İETT otobüsü, yol üzerindeki rögar üzerinden geçerken, rögar kapağı yerinden oynayarak otobüsün karterine çarptı. Durumu anlayan sürücü 100 metre ilerde otobüsü durdurdu. Karterden yola yağ akması nedeniyle yol kayganlaştı. Kayganlaşan yolda sürücülerinin hakimiyetlerini kaybettiği 5 kaza taptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

KAPAK YERİNE TAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler rögar çevresine dubalarla koyarak güvenlik önlemi alırken kumlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de yolu tek şeritten vererek önlem aldı. Ekiplerin çalışmasının ardından çıkan kapak yerine takıldı. 

Kazaya karışan sürücülerden Ahmet Akça, "Otobüsün karteri delinmiş yola hep yağ akmış. Fark etmedik frene bastım ama duramadım. Yolun karşısına geçtim" diye konuştu.

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