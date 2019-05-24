Pendik'te Ä°ETT otobüsü kaza yaptÄ±: 3 yaralÄ±
Ä°stanbul Pendik'te yolcu dolu Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ yaÄŸmurun kayganlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarÄ±ndaki depoya girdi. FacianÄ±n eÅŸiÄŸinden kaza gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
Kaza saat 09.45'te Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yaÄŸmur nedeniyle kayganlaÅŸan yoldan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden Ã§Ä±kan iÃ§i yolcu dolu otobÃ¼s yol kenarÄ±ndaki bir iÅŸ yerinin deposuna Ã§arptÄ±.
Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle otobÃ¼ste bulunan yolculardan 3'Ã¼ yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renler durumu polise ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri baÅŸka bir kazanÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in Ã¶nlem aldÄ±. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Â
KAZA KAMERADA
Ã–te yandan kaza gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde seyir halindeki otobÃ¼sÃ¼n virajda kontrolden Ã§Ä±karak yol kenarÄ±ndaki depoya girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle