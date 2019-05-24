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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Pendik'te Ä°ETT otobüsü kaza yaptÄ±: 3 yaralÄ±

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Pendik'te Ä°ETT otobüsü kaza yaptÄ±: 3 yaralÄ±

Ä°stanbul Pendik'te yolcu dolu Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ yaÄŸmurun kayganlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarÄ±ndaki depoya girdi. FacianÄ±n eÅŸiÄŸinden kaza gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

Kaza saat 09.45'te Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yaÄŸmur nedeniyle kayganlaÅŸan yoldan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden Ã§Ä±kan iÃ§i yolcu dolu otobÃ¼s yol kenarÄ±ndaki bir iÅŸ yerinin deposuna Ã§arptÄ±.

Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle otobÃ¼ste bulunan yolculardan 3'Ã¼ yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renler durumu polise ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri baÅŸka bir kazanÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in Ã¶nlem aldÄ±. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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Pendikte Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±: 3 yaralÄ±

KAZA KAMERADA

Ã–te yandan kaza gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde seyir halindeki otobÃ¼sÃ¼n virajda kontrolden Ã§Ä±karak yol kenarÄ±ndaki depoya girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Pendikte Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±: 3 yaralÄ±

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