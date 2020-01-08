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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 15:35,Son Güncelleme:/

Pendik'te feci olay

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PENDİK'te bir kadın binanın beşinci kat penceresinden, binanın hemen yanındaki içinde sığ su bulunan dereye düşerek hayatını kaybetti.

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  • Pendikte 5. kattan dereye düşen kadın öldü
  • Pendikte 5. kattan dereye düşen kadın öldü
  • Pendikte 5. kattan dereye düşen kadın öldü
  • Pendikte 5. kattan dereye düşen kadın öldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay saat 14.00 sıralarında  Kavakpınar Mahallesi Çalı Sokak üzerinde meydana geldi. İki çocuk annesi Hayriye Yıldırım (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın beşinci katındaki evinin penceresinden, apartmanın bitişiğindeki  içinde sığ su bulunan dereye düştü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadını dereden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarıldı. Hayriye Yıldırım’ın eşi Nuh Yıldırım’ı bilgisine başvurulmak üzere  polis merkezine davet edildi.  

Bir mahalle sakini, olayla ilgili olarak “Milletin koşuşturmasına geldim ben. Cam silerken düştüğünü söylediler. Başka bir şey bilmiyorum. Sağlık durumu perişandı. Ara ara nefes alıyordu. Pek de iyi değildi yani. Bilmiyorum Allah sevdiklerine bağışlasın diyelim. Allah şifa versin.” .demişti.

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