E-5'te feci kaza: Bir kişi öldü
Pendik'te otomobil park halindeki otobüse çarptı.D-100 karayolu Güzelyalı mevkisindeki kazada sürücü yaralandı, araçtaki bir kişi yaşamını yitirdi
Kartal'dan Tuzla yönüne seyreden Berat K. (22) idaresindeki 34 YHM 80 plakalı otomobil, E-5 karayolu Güzelyalı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 34 LU 9858 plakalı halk otobüsüne arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Murat N. (33) yola savruldu.
Kazada, Murat N. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Berat K. ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Murat N'nin cesedi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Daha önce ehliyetine geçici olarak el konulduğu öğrenilen yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Bu arada, kazaya karışan halk otobüsünün sürücüsüne, E-5 karayolu kenarına park etmesi nedeniyle ceza kesildi.
'ÖNCE FREN, ARDINDAN ÇARPMA SESİ DUYDUK'
Olayı gören Volkan Can isimli bir vatandaş, önce fren sesi daha sonra çarpma sesi duyduğunu belirterek, “Gece bir fren sesi duyduk, ardından bir çarpma sesi duyduk ve çıktık baktık. Otomobil park halinde ki otobüse çarpmış. Daha sonra ambulans geldi, ölen şahısın üstünü örttü, şoförü de alıp hastaneye götürdüler. Belediye otobüsleri buraya sürekli park ediyor” dedi.
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