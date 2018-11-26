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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL, (DHA)
26.11.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Pendik'te dehşet anları... Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü  

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PENDİK'te bilinmeyen nedenle kavga ettiği arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gece gece saat 23.50'de Fevziçakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; soyadı öğrenilemeyen Emin adlı kişi, elinde sopayla cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Bülent Özmen'in yanına gelerek onunla kavga etmeye başladı. Diğer arkadaşları kavgayı ayırmaya çalışınca Emin adlı kişi, elindeki bıçağı onlara doğru sallamaya başladı. Bunun üzerine diğer arkadaşları ikilinin yanından uzaklaştı. Bir süre devam eden tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgada, Emin adlı kişi, elindeki bıçağı Bülent Özcan'a defalarca sapladı. Bülent Özcan aldığı bıçak darbelerin etkisiyle biraz yürüdükten sonra yere yığıldı.

Özmen, arkadaşları tarafından Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özmen, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Emin adlı kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette sorgulaması yapılan Emin adlı kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde sopayla geldiği, ikilinin tekme ve yumruklarla birbiriyle kavga etmeye başladıkları, şüphelinin kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçak salladığı ve bir süre daha devam eden tekme ve yumruklu kavga sırasında şüphelinin bıçağı Özmen'e sapladığı görülüyor. Bıçaklanan Özmen'in eliyle yarasını tutarak ayrıldığı görülüyor.

 

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