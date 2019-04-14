Pencereden düşen liseli Özlem, yaşam savaşını kaybetti
Adıyaman'da önceki gün kendisini almaya gelecek servis minibüsünü yolunu gözlerken pencereden düşen lise öğrencisi Özlem Turgut (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Cuma günü Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Çakmak Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Özlem Turgut, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki evlerinin penceresinden servis minibüsünün yolunu gözlerken dengesini kaybedip düştü.
Ağır yaralanan Özlem Turgut, yakınlarının çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Turgut, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Turgut'un cenazesi otopsi için morga konuldu.
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