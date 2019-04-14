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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
14.04.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Pencereden düşen liseli Özlem, yaşam savaşını kaybetti

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Pencereden düşen liseli Özlem, yaşam savaşını kaybetti

Adıyaman'da önceki gün kendisini almaya gelecek servis minibüsünü yolunu gözlerken pencereden düşen lise öğrencisi Özlem Turgut (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Cuma günü Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Çakmak Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Özlem Turgut, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki evlerinin penceresinden servis minibüsünün yolunu gözlerken dengesini kaybedip düştü.

Ağır yaralanan Özlem Turgut, yakınlarının çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Turgut, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Turgut'un cenazesi otopsi için morga konuldu.

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