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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA- İHA
19.07.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Pençe Harekatı'nda teröristlere büyük darbe

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Pençe Harekatı'nda teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiğini duyurdu. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen 8 adet sığınak ve gömme depo içerisinde 1 adet RPG 11 roketatar, 1 adet BKC makineli tüfek, 4 adet M-16 A4 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Uzi makineli tabanca, 1 adet Starling marka yarı otomatik tüfek, 19 adet RPG-7 antitank roket mühimmatı, 2 adet anti personel roket mühimmatı, 400 adet BKC mühimmatı, 5 adet RPG mühimmatı, 7 adet el bombası, 40 adet AK-47 mühimmatı, 15 kilogram amonyum nitrat, 90 adet el bombası fünyesi, 1 adet Pulsar marka termal dürbün, 12 adet keskin nişancı silahı (KNS) dürbünü, 3 adet Zagros keskin nişancı dürbünü, 1 adet 8x30 büyütme el dürbünü, 5 adet lazer mesafe ölçme cihazı, 2 adet rüzgar ölçme cihazı, 1 adet nem ölçme cihazı, 3 adet kalibrasyon cihazı, 44 adet AK-47 piyade silahı şarjörü, 6 adet M16 şarjörü, 24 adet KNS şarjörü, 4 adet gaz maskesi ve filtresi, 51 fıçı mazot ve benzin, 12 adet silah bakım spreyi, çeşitli hafıza kartları ve elektronik cihaz ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiği bildirildi. 

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