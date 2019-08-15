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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.08.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

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Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, örgütün sözde liderleri tarafından kullanılan telsiz ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-2 Harekatının başarıyla devam ettiği bildirildi. Harekat kapsamında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği gece görüş dürbünü, 1 adet 8x30 gündüz görüş el dürbünü, 2 adet kasatura, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet antitank roket mühimmatı, 10 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet 9 milimetre tabanca mühimmatı, 700 adet BKC mühimmatı, 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 1 adet el bombası, 1 adet Yaesu sabit merkez telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), 2 adet Yaesu el telsizi, 4 adet keskin nişancı gizleme ağı, 4 adet El Yapımı Patlayıcı basma düzeneği, 50 metre saniyeli fitil, mayın, mühimmat kutusu, kullanıma hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği, 15 adet fünye ve El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir."

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