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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.06.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor

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'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. 8 gündür süren harekâtta görev yapan komandolar, 3 bin metre rakım ve sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir ortadan kaldırarak ilerliyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı' 8'inci gününde sürüyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra 4 komando tugayının katıldığı harekât kapsamında insansız hava araçları (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, obüsler, uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle tek tek imha ediliyor.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Harekâtın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Derecik ilçesinde gece boyunca helikopter hareketliliği sürdü. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç sevkiyatı yapıldı. Yüksekova ve Şemdinli yönünden gelen askeri araç konvoyu, sinyal bozucu zırhlı araçlar eşliğinde Derecik' girdi. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na gelen askeri personel, helikopterlerle harekâtın yürütüldüğü Hakurk bölgesine sevk ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Harekâtı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğu açıklandı. Harekâtta görev yapan komandoların 3 bin metre rakımda, sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir vurarak ilerlediği belirtildi.

Pençe Harekâtında askeri sevkiyat sürüyor

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