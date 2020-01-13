Pek çok nasıl yazılır? Pek çok TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Pek çok sözcüğü ayrı mı birleşik mi yazılır? şeklinde oldukça fazla araştırma yapılmaktadır. En doğru yazım şekline TDK sitesinden ulaşmak mümkündür. Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre yan yana gelen iki kelime anlamını yitirdiği sürece birleşik yazılır. Eğer kelimeler anlamını yitirmiyorsa kelimeler ayrı yazılması gerekir.

Pek Çok Nasıl Yazılır?

Pek çok nasıl yazılır araştırması kişiler tarafından TDK sitesinde en fazla yapılan araştırmalardan birisidir. Pek çok sözcüğü bir sıfattır. TDK sözcüklerin yazımı ile ilgili olarak bazı açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamalar özellikle iki sözcüğün yan yana gelmesiyle ilgilidir. Özellikle iki sözcük yan yana geldiğinde anlamını yitirmiyorsa bu sözcükler ayrı yazılır. Pek çok kelimelerinde de bir anlam kaybı söz konusu olmadığı için TDK tarafından bu iki sözcük ayrı yazılır.

Pek Çok Tdk'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

En doğru bilgiye ve imla kuralına TDK sitesi üzerinden erişmek mümkündür. Pek çok kelimelerinin yazımı ile ilgili örnek vermek gerekirse;

- Pek çok kişinin yardımına koştum.

- Sahip olduğum pek çok sertifika mevcuttur.

Buradaki kullanımdan da anlaşıldığı gibi kelimelerde bir anlam yitirmesi olmadığı ve farklı anlamlara ulaşılmadığı için kelimeler ayrı yazılmıştır.