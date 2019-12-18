Pejmürde ne demek? Pejmürde nedir? Pejmürde TDK kelime anlamı

Farsça kökenli bir kelime olan pejmürde dilimizde 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. İlk kez Tanzimat edebiyatçılarının eserlerinde rastlanan kelime, sonradan yaygınlaşmıştır. Bu sözcük perişan, dağınık anlamlarına gelmektedir.

Pejmürde Ne Demek?

Pejmürde sözcüğü, olumsuz durumlara işaret eden bir anlama sahiptir. Bu sözcük kişinin duygusal ve dış görünümü olmak üzere iki anlama sahiptir. Dış görünüm yönünden kıyafetleri kasteden bir anlama sahiptir. Yırtık, eski kıyafetler pejmürde olarak adlandırılır.

Duygusal durum bakımından ise, kişinin içine düştüğü dağınık halleri kasteder. Kişinin yaşadığı ruhsal çöküntünün oluşturduğu perişanlık hali pejmürde olarak adlandırılır. Ayrıca pejmürde ne demek sorusuna, maddi sıkıntıların oluşturduğu perişanlık cevabı verilmektedir. Bu sözcük Recaizade Mahmut Ekrem'in ünlü bir eserinin de ismidir.