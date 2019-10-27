Pazartesi okullar açık mı? Yarın okullar tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda da tüm coşkusuyla kutlanacak. 29 Ekim Salı günü öncesi, 28 Ekim Pazartesi gününde okulların çalışma durumu, pek çok öğrencinin yanı sıra veliler tarafından da merak ediliyor. Peki, Pazartesi okullar açık mı? Yarın okullar tatil mi?
'28 Ekim'de okullar tatil mi?' ve 'Pazartesi okul var mı?' gibi sorulara, farklı kademelerde eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci tarafından internette yanıt aranıyor. İşte, 28 Ekim Pazartesi gününde okulların tatil durumu hakkında bilgi...
28 Ekim Pazartesi günü, 29 Ekim Salı gününden bir önceki gün olması dolayısıyla resmi tatiller takvimine göre yarım gün olacak. 29 Ekim Salı günü ise tümüyle resmi tatil olacağı için okullar tatil olacak. Pazartesi günü ise okullar yarım gün açık olacak.
29 EKİM'DE ÜCRETSİZ METRO İMKANI
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm metro hatlarında ulaşımın ücretsiz ve 24 saat olacağı açıklandı. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''#MetroDuyuru
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda tüm hatlarda ulaşım ücretsiz
28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece 00:00 itibariyle M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 hatlarında ise hem ücretsiz hem de 24 saat.
Bayramımız kutlu olsun''
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) 27 Ekim 2019
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda tüm hatlarda ulaşım ücretsiz ??????
28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece 00:00 itibariyle M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 hatlarında ise hem ücretsiz hem de 24 saat.
Bayramımız kutlu olsun ??????????
Detaylar ??https://t.co/IaU0VUs50g pic.twitter.com/sxt4YcVSna
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