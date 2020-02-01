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Haber GiriÅŸ: 01.02.2020 - 20:52,Son GÃ¼ncelleme:/

Pazar günü hava nasÄ±l olacak? Meteoroloji 2 Åžubat hava durumu tahminleri

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Pazar günü hava nasÄ±l olacak? Meteoroloji 2 Åžubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yarÄ±n Ã¼lke geneli parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu olacak. Karadeniz BÃ¶lgesi'nde yarÄ±n Trabzon, Rize ve Artvin'in kÄ±yÄ± kesimlerinde hafif yaÄŸmur, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Bayburt ve Ardahan Ã§evreleri ile Giresun ve Artvin'in iÃ§ kesimlerinde hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±; MuÄŸla Ã§evrelerinde ise saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklenecek. Ä°ÅŸte, 2 Åžubat hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yarÄ±n Ã¼lke geneli parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu olacak. MuÄŸla Ã§evrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Trabzon, Rize ve Artvin'in kÄ±yÄ± kesimlerinin hafif yaÄŸmurlu, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Bayburt ve Ardahan Ã§evreleri ile Giresun ve Artvin'in iÃ§ kesimlerinin hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

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Pazar gÃ¼nÃ¼ hava nasÄ±l olacak Meteoroloji 2 Åžubat hava durumu tahminleri

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