Pazar günü hava nasıl olacak? 30 Haziran hava durumu tahminleri
Haziran ayının son pazar günü tatili öncesi, hava durumu araştırmaları da hız kazandı. Pazar gününü güzel şekilde değerlendirmek isteyen pek çok vatandaş, bulundukları şehirlerin hava durumu bilgisini araştırıyor. İşte, 30 Haziran Pazar gününe ait hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...
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