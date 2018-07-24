Paulo Coelho kimdir?
Dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Kitapları ülkemizde de büyük bir ilgi gören Paulo Coelho, Simyacı, Casus, Elif ve Aldatmak isimli kitaplarıyla tanınıyor. İşte, Paulo Coelho’nun hayatına ilişkin bilgiler!
Paulo Coelho, 24 Ağustos 1947 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Eğitimine San Ignacio'daki bir ilkokulda başladı. İlk edebi ödülünü okulundaki bir şiir yarışmasında aldı. Tiyatro yönetmenliği, oyunculuk, şarkı sözü yazarlığı ve gazetecilik yaptı. 1986’da yayımlanan Hac adlı ilk romanının ardından gelen Simyacı’yla dünya çapında üne erişti.
Yazarlığa başlamadan önce, ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarı olan Paulo Coelho, ilk kitabını 1987 yılında yayımladı.
Hac (Pilgrimage) isimli kitabında, Hıristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu anlattı.
1988 yılında yayınlanan Simyacı adlı kitabı onun en başarılı kitabı oldu. 42 ülkede yayınlanan, 26 dile çevrilen Simyacı, benzersiz bir başarıya ulaştı ve bu kitap sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu.
Simyacı, XX. yüzyılın en önemli yayıncılık olaylarından biri oldu, 56 dile çevrildi ve 65 milyon sattı. Coelho, Brida (1990) Piedra Irmağı’nın Kıyısında Oturdum Ağladım (1994), Beşinci Dağ (1996), Işığın Savaşçısının Elkitabı (1997), Veronika Ölmek İstiyor (1998), Şeytan ve Genç Kadın (2000), On Bir Dakika (2003), Zâhir (2005), Portobello Cadısı (2006), Kazanan Yalnızdır (2008), Elif (2011) ve Akra’da Bulunan Elyazması (2012) gibi yapıtlarıyla sürekli olarak çoksatar listelerinde yer aldı.
Yazar, edebi hayatının yanı sıra karısıyla birlikte kurdukları Paulo Coelho Enstitüsü'nde ülkesindeki yoksul çocuk ve yaşlılara yardım etti, 2002 yılında Brazilian Academy of Letters'a üye kabul edildi, 1979 yılındaki İslami Devrim'den sonra İran'a fikir alışverişi için davet edilen ilk Müslüman olmayan yazar oldu.
Bir dönem ailesi tarafından akli dengesi bozuk sanılan Coelho, üç kere akıl hastahanesine gönderildi. "Veronika Ölmek İstiyor" adlı romanını da bu dönemdeki tecrübelerinden yola çıkarak yazdı. Coelho aynı zamanda Unesco'nun "Kültürlerarası Diyaloglar" programında danışman olarak görev yapmaktadır.
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