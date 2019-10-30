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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
30.10.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Patron kayıplara karıştı, işçiler mağdur oldu

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SULTANGAZİ'de tekstil firması sahibi işyerindeki makinaları alarak kayıplara karıştı. Mağdur olduklarını belirten işçiler işyeri önünde açıklama yaptı.

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  • Patron kayıplara karıştı, işçiler mağdur oldu
  • Patron kayıplara karıştı, işçiler mağdur oldu
  • Patron kayıplara karıştı, işçiler mağdur oldu
  • Patron kayıplara karıştı, işçiler mağdur oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir iş merkezinin üçüncü katında bulunan tekstil firmasının sahibinin geçen hafta sonu iş makinelerini alıp kayıplara karıştığı öne sürüldü. Tazminatlarını ve maaşlarını alamayan işyeri çalışanları dolandırıldıklarını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşyeri çalışanı 80 işçi mağdur olduğunu ifade etti. 

"PATRONUMUZDAN İNSAFA GELMESİNİ İSTİYORUZ"

İş merkezinin önünde bekleyen çalışanlar adına konuşan Şükrü Akdemir, "Geçen hafta Çarşamba günü normal çalışıyorduk. Öğleden sonra bize 'arkadaşlar iş bitti, paydos. Pazartesi günü işbaşı' dendi. Bizde evimize gittik. Pazartesi sabahı geldik, kapı kapalı. Kapı kapalı olduğu için içeri giremedik.

Neyin ne olduğunu da anlayamadık. Herkes birbirine bakakaldı. Kapıdaki bekçiye sorduk. O gece bekçinin gittiğini söyledi. Bunun üzerine biz ne yapacağımızı şaşırdık. Gece kamyon çekmiş, makineleri almış. Biz ondan sonra işverenimize ulaşmaya çalıştık. Dolaylı yoldan kendisine ulaştık.

Pazartesi günü gelip tazminatlarımız ve alacaklarımızla ilgili bize bilgi vereceğini söyledi. Ama kendisi daha sonra hastalığını bahane ederek gelmedi. Onu da mesaj atarak söyledi.

Bunun üzerine biz bugün gidip, hukuki yollardan ihtarnamemizi çektik. Hukuki sürecimizi başlattık. Ama benim şahsen 18 senelik bir tazminatım var. Yıllardır yanındaydık. Biz bir aile gibiydik. Bize yaptığı çok büyük bir yanlış oldu. Bu kadar insanı mağdur etti.

Patronumuzdan insafa gelmesini istiyoruz. Yani bu kadar milleti mağdur etmesin. Tazminatlarımızı ödesin, alacaklarımızı ödesin.  Son dönemlerde işlerimiz aslında iyiydi.

Son avansımız yattı. Son sigortamın bordrosunu imzaladım. Her şey birden bire oldu. Neyin ne olduğunu anlayamadık" dedi. 

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