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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
26.10.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

Patara Plajı'nda gün batımı keyfi

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Patara Plajı'nda gün batımı keyfi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan ve dünyada güneşin ufukta battığı ender plajlardan biri olan dünyaca ünlü Patara Plajı'na gelen yerli ve yabancı turistler, gün batımı eşliğinde denize girip, su yüzeyinde oluşan renk cümbüşünün oluşturduğu manzaranın tadını çıkarıyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin en uzun ince kumlu plajlarından biri olan 18 kilometre uzunluğundaki Patara Plajı'nın 10 kilometrelik bölümü, Kaş sınırları içinde yer alıyor. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında saat 20.00'den saat 08.00'e kadar caretta caretta kaplumbağalarına ait olan Patara Plajı'nda gün batımı keyfini yaşamak isteyenler, bu anlara ancak 15 Eylül'den sonra tanık olabiliyor.

15 Eylül'den sonra güzel giden havalar dolayısıyla birçok yerli ve yabancı turist akşam saatlerinde plajda kalarak gün batımı keyfinin tadını çıkarabiliyor. Güneşin ufukta yavaş yavaş kaybolduğu sırada denizin üzerinde ortaya çıkan renk cümbüşü eşliğinde denize giren yerli ve yabancı turistlerden bazıları bu anları fotoğraf ve kamera görüntüleriyle ölümsüzleştiriyor. Bazı turistler de plajda yürüyerek muhteşem manzaranın tadını çıkarıyor.

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