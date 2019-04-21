Paskalya nedir? Paskalya Bayramı'nın tarihi
Gündemdeki haberler ardından en çok araştırılan konulardan biri de Paskalya Bayramı oldu. Paskalya, yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemi kapsar. Peki, Paskalya nedir?
Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir.
PASKALYA BAYRAMI TARİHİ
Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramlardan biridir. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. Günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.
İsa MS 29–33 yılları arasında çarmıha gerildi Paskalya bayramına dair en eski kayıtlar 2. yüzyıla aittir, bununla birlikte İsa'nın dirilişinin anılması muhtemelen daha eski tarihlere dayanır.
Anadolu'daki Hristiyanlar İsa'nın çarmıha gerildiği günü, Yahudilerin Pesah (Hamursuz Bayramı) olarak kutladığı, baharın ilk dolunayından sonraki 14. gün (Yahudi Takvimi'ne göre 14 Nisan) olarak belirlediler. Diriliş gününü de –haftanın hangi gününe geldiğine bakılmaksızın– bundan iki gün sonrası, yani 16 Nisan olarak belirlediler. Modern dönemde ise mart ve nisan aylarının bir kısmını kapsamaktadır.
20. yüzyılda Paskalya Bayramı için sabit bir tarih belirleme çalışmaları yapıldı. Özellikle nisan ayının ikinci pazarı üzerinde durulduysa da uygulamaya geçilemedi.
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