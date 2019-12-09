MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriParkta iğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
GeriGündem Parkta iğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
09.12.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Parkta iğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Parkta iğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı

Esenyurt'ta parkta zihinsel engelli genç kız  H.A'yı,  taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T. lise öğrencileri tarafından darp edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. 

Olay,  Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki H.A. adlı zihinsel engelli genç kız bankta oturduğu sırada, yanına gelen 52 yaşındaki G.T. tarafından taciz edildi. Genç kızın elle taciz edildiğini gören lise öğrencileri, G.T.'yi darp etmeye başladı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, G.T.'yi lise öğrencilerinin elinden aldı. Hastaneye kaldırılan G.T.'nin başına 8 dikiş atıldığı öğrenildi. G.T. tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Parkta iğrenç olay Genç kızı lise öğrencileri kurtardı

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.   

Parkta iğrenç olay Genç kızı lise öğrencileri kurtardı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle