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    Park halindeki yolcu otobüsü yandı

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
    29.06.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul Maltepe'de park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.Yangın nedeniyle yanındaki iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yangın ve panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Yangın Esenkent Mahallesi Temiz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre uzun sürede park halinde bulunan yolcu otobüsünün içinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın otobüsünün tamamını sardı. Alevler park halindeki iki araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

    Park halindeki yolcu otobüsü yandıALEVLER PANİĞE NEDEN OLDU

    Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yanan otobüsü kısa sürede kontrol altına alırken yanında bulunan iki araçta ise maddi hasar oluştu. Yangın sırasında yaşanan panik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bir görgü tanığı ''Pencereden baktığımda çocukları gördüm otobüsün yanında. Kibritle yakmış olabilirler. Uzun süredir park halindeydi zaten" diye konuştu.

    KUNDAKLAMA İDDİASI

    Olay yerine gelen polis ekipleri otobüs çevresine güvenlik şeridi çekerek uzman ekiplere haber verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine gelerek kundaklama iddiasıyla ilgili incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

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    Etiketler: Maltepe , yolcu otobüsü , yandı , son dakika , haberler
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