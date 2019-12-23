Park halindeki okul servis minibüsü yandı

Bey Mahallesi, 18.'nci Sokak'ta Kazım Gürsoy'un sahibi olduğu 45 J 7656 plakalı okul servis minibüsünde saat 09.30 sıralarında park halindeyken yangın çıktı. Minibüsün motor kısımında elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Yarım saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, minibüste büyük hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.