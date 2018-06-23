SANDIKLARI TERK ETMEYİN

“Pazar günü ben yok, sen yok, o yok, biz var biz. Sabah geç kalmayın. Acıkmayın, uykunuz gelmesin, hasta olmayın. Pazar günü oyunuzu kulandınız, okulun bahçesinde dur, ayrılma. Sonra ilçe, il seçim kuruluna. Yandaş kanallar, AA yalan yanlış bilgi verebilirler, yüzde 65-75. Sakın ha moralinizi bozup sandıkları terk etmeyin; söz mü, tamam mı?



TEK ADAM DAYATMASIDIR

Erdoğan devletin yönetim şemasını açıkladı. Ortada bir güneş var, etrafında da farklı yörüngelerde uydular var. (Şemayı ekrandan göstererek) Vay be. Etrafında da yalakaları var, uyduları. Dünyada böyle bir devlet, böyle bir şirket yönetimi, böyle bir organizasyon şeması yok. Bu hastalıklı bir yapıdır, tek adam dayatmasıdır.



KAMYONCU NASIL GEÇECEK

Erdoğan ile benim aramda köprü polemiği var. Ben dedim ki Demirel’in yaptığı birinci köprüden 11 liraya geçiyoruz gidiş geliş, Erdoğan’ınkinden 114 lira geliş, 114 lira geliş. Bana ‘paran varsa geç’ diyor. Erdoğan ben milletvekiliyim benim param var, geçerim de kamyoncu nasıl geçecek; benim derdim kamyoncu. ‘Parası olan geçsin’ diyor. Yakında parası olan hastalansın hatta parası olan yaşasın derse şaşırmayın. Bu kafada bir adamdan kurtulmak lazım...



Sana (Erdoğan’a) son teklifim. Yarın (bugün) İstanbul mitingim var, Ankara’da olmuş 2 milyon kişi İstanbul’da 5 mi 6 mı olur onu bilmiyorum, sana teklifim şu, bak istersen yarın mitingimi bile iptal ederim senin için. Gel karşıma çık bir televizyonda tartışalım.”



SIKINTI YOK, PAZARTESİ HALLEDERİM

İnce, akşam Halk TV’de katıldığı “Halk Arenası” programında ise şunları söyledi: (MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarının kapatılması) “Salı gününe kadar süre vermişler. O zaman sıkıntı yok, pazartesi günü ben hallederim zaten.



7 HAZİRAN’DA GİTMİŞTİ

Erdoğan 7 Haziran’da gitmişti, muhalefet gereğini yapamadı. Yapacağı bir şey yok, demokrasi bu. Demirel 6 kere gitti, 7 kere geldi. Demirel nasıl gittiyse Erdoğan da gidecek. Gözünüzde