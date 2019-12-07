Pantolon boyunu ölçen müdüre soruşturma

Söz konusu kayıtlarda okul müdürünün “Ne haddine öyle konuşuyorsun, terbiyesiz, edepsiz. Kızlar dün uyarmadık mı sizi? Niye hâlâ şekliniz şemaliniz uygun değil?” dediği duyuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada okul müdürünün açığa alındığı ve soruşturma açıldığı duyuruldu.