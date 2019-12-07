EĞİTİM SERVİSİ
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Pantolon boyunu ölçen müdüre soruşturma
Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi’nde okul müdürünün, kız öğrencilere etek ve pantolon boylarının kısa olduğu gerekçesiyle ‘psikolojik şiddet’ uyguladığı iddia edilen ses kayıtları sosyal medyada tepki topladı.
Söz konusu kayıtlarda okul müdürünün “Ne haddine öyle konuşuyorsun, terbiyesiz, edepsiz. Kızlar dün uyarmadık mı sizi? Niye hâlâ şekliniz şemaliniz uygun değil?” dediği duyuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada okul müdürünün açığa alındığı ve soruşturma açıldığı duyuruldu.
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