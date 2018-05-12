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    Pankarta beraat

    Hakan AKGÜN / DHA
    12.05.2018 - 01:02 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’da Beşiktaş ile Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017’de, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan Süper Kupa maçında bir grup taraftar tribünde, KHK’yla ihraç edildikleri için açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek için ‘Nuriye-Semih Yaşasın’ pankartı açtı.

    Samsun Başsavcılığı, taraftarlar hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen ve avukat, devlet memuru, öğrencilerin de olduğu 16 şüpheli hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama emri çıkardı. Duygu Uzun, Mehmet Mert Aydos, Ufuk Bıyık, Haydar Aktan, Anıl Çobanoğulları, Bilal Canberk Dönmez, Volkan Çalışkan, Erkan Akbaba, Didem Doğan, Cemil Doğan ve Özge Öznur Uysal çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 5 kişi ise tutuksuz yargılandı. Tutuklanan 11 kişi mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest kaldı. Şüpheliler, Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün son kez hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan 16 kişiden 15’i hakkında beraat kararı verildi. Duruşmaya katılamadığı için savunması alınamayan 1 kişinin dosyası ise ayrıldı.

    Etiketler: Nuriye Gülmen , Semih Özakça , gazetehaberleri , gündem
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