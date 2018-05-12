Pankarta beraat

Samsun Başsavcılığı, taraftarlar hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen ve avukat, devlet memuru, öğrencilerin de olduğu 16 şüpheli hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama emri çıkardı. Duygu Uzun, Mehmet Mert Aydos, Ufuk Bıyık, Haydar Aktan, Anıl Çobanoğulları, Bilal Canberk Dönmez, Volkan Çalışkan, Erkan Akbaba, Didem Doğan, Cemil Doğan ve Özge Öznur Uysal çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 5 kişi ise tutuksuz yargılandı. Tutuklanan 11 kişi mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest kaldı. Şüpheliler, Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün son kez hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan 16 kişiden 15’i hakkında beraat kararı verildi. Duruşmaya katılamadığı için savunması alınamayan 1 kişinin dosyası ise ayrıldı.



