Pandaların olmazsa olmazı Bambu nedir?
Pandaların çok fazla tükettiği ve sevdiği yiyecekler arasında yer alan bambu, çok eski dönemlerde kağıt yapımında kullanılmıştır. Bir dönem ev inşası için de tercih edilen bambu, uzak doğunun sevimli hayvanı pandaların ise bir numaralı besin kaynağıdır. Bambular, günümüzde ise birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.
Bambu, eski zamanlardan beri insanların günlük hayatında birçok alanda kullandıkları bir bitkidir. 500’den fazla türü olan bambunun kullanımı, evlerinin inşasında 2000 yıl, kağıt yapımında ise 1700 yıl öncesine uzanmaktadır. Günümüzde ise yemek çubuklarından, müzik enstrümanlarına; sandalyeden, masaya; zemin kaplamalarından, taşıma araçlarına; tekstil ürünlerinden, besine bir çok alanda kullanılmaktadır.
Bambu, üretimi çok uzun olmayan, zirai mücadele gerektirmeyen ve tarımla uğraşanlar için avantajlı bir bitkidir. Üretim sırasında açığa çıkan yan ürünlerden birisi olan lignin; kağıt üretiminde ve zemin kaplamalarda kullanılan plakaların-parkelerin yapımında kullanılmaktadır. Bu sayede, ziraat, tekstil, kağıt endüstrisi ve zemin kaplama endüstrisi arasında ürün bağı- zincir kurulmaktadır.
Günde ortalama 10-13 cm uzayan bambu bitkisi, 6-7 ay gibi bir sürede 20-30 metreye kadar uzayabilen bambu tropik ve subtropik iklimin hakim olduğu bölgelerde 3500 m’ye kadar olan yüksekliklerde yetişmektedir. Boşluklu ve dairesel bir yapıya sahiptir olan gövdenin uzaması ile duvar çapı ve kalınlığı azalırken, bitkinin mukavemeti artmaktadır.
Bambu, dere kenarları gibi suyun bol olduğu yerlerde yetişmektedir. Geniş kanallar şeklinde ağ oluşturan kökleri sayesinde su taşınması kolay olmakta, hem bitki çabuk gelişmekte hem de toprağın erozyon dayanımını artırmaktadır. Bambu bitkisinin kökleri son zamanlarda antikanserojen ve yağ dengeleyici özelliği sayesinde tıbbi tedavilerde kullanılmaktadır.
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