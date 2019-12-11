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DHA
11.12.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Palu'da her yerde aranıyordu... Üzücü haber geldi

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Palu'da her yerde aranıyordu... Üzücü haber geldi

Dün akşam balık avlamak için Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Seydili köyü yakınlarından geçen Murat Nehri kıyısına gittikten sonra bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatılan Zülfü Şeker’in (45) cansız bedeni bulundu.

Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Şeker’in cesedine, kıyıdan 25 metre uzaklıkta ulaştı. Sudan çıkarılan Zülfü Şeker’in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Murat Nehrinde avlanan amatör balıkçı, kayıp olarak aranıyor
Murat Nehri'nde avlanan amatör balıkçı, kayıp olarak aranıyor
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