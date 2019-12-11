DHA
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Palu'da her yerde aranıyordu... Üzücü haber geldi
Dün akşam balık avlamak için Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Seydili köyü yakınlarından geçen Murat Nehri kıyısına gittikten sonra bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatılan Zülfü Şeker’in (45) cansız bedeni bulundu.
Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Şeker’in cesedine, kıyıdan 25 metre uzaklıkta ulaştı. Sudan çıkarılan Zülfü Şeker’in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.
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