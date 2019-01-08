Palu kâbusu devam ediyor! Ablam kocama ilaç verip tecavüz etti
Palu Ailesi dehşeti Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Müge Anlı'daki Palu Ailesi olayında Tuncer Ustael'in eşi inanılmaz bir iddia ortaya attı: Ablam Tuncer'e tecavüz etti.
Palu Ailesi’nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık’ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurması Türkiye’yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı.
‘Cinci Hoca’ olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor: 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence... Meryem Tanhal'ı ve kızı Melike'yi öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael suçlamaları reddederken, bugün kritik bir gelişme yaşandı.
KRİTİK TANIK CANLI YAYINDA
Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael'in Meryem Tanhal'ı tokatlayarak arabaya soktuğunu ve ağaca bağladığını gören bir tanık yayına katıldı. Herkes bu tanığın neler söyleyeceğini merak ederken, dün kazı yapılan yerde bulunan kemiğin kime ait olduğu araştırılıyor.
TUNCER'İN KARISI EMİNE USTAEL'DEN İNANILMAZ İDDİA
Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael, ölen Meyrem Tanhal'ın kocası Tuncer'e ilaç verip tecavüz ettiğini iddia etti. Bu inanılmaz iddiayı Tuncer de doğruladı. Yayında bulunan konuklar ise bu iddia karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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