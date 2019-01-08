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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Palu kâbusu devam ediyor! Ablam kocama ilaç verip tecavüz etti

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Palu kâbusu devam ediyor! Ablam kocama ilaç verip tecavüz etti

Palu Ailesi dehşeti Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Müge Anlı'daki Palu Ailesi olayında Tuncer Ustael'in eşi inanılmaz bir iddia ortaya attı: Ablam Tuncer'e tecavüz etti.

Palu Ailesi’nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık’ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurması Türkiye’yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı.

‘Cinci Hoca’ olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor: 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence... Meryem Tanhal'ı ve kızı Melike'yi öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael suçlamaları reddederken, bugün kritik bir gelişme yaşandı.

KRİTİK TANIK CANLI YAYINDA

Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael'in Meryem Tanhal'ı tokatlayarak arabaya soktuğunu ve ağaca bağladığını gören bir tanık yayına katıldı. Herkes bu tanığın neler söyleyeceğini merak ederken, dün kazı yapılan yerde bulunan kemiğin kime ait olduğu araştırılıyor.

Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları sürüyorKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine geçtiğimiz Cuma günü başlatılan kazı çalışmaları bugün de sürdürüldü.Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tanhal, 11 yıl önce kayıplara karıştı. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tanhal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmasına rağmen bir sonuca ulaşılamamıştı.Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer, bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis geçen hafta Cuma günü kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı.
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TUNCER'İN KARISI EMİNE USTAEL'DEN İNANILMAZ İDDİA

Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael, ölen Meyrem Tanhal'ın kocası Tuncer'e ilaç verip tecavüz ettiğini iddia etti. Bu inanılmaz iddiayı Tuncer de doğruladı. Yayında bulunan konuklar ise bu iddia karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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