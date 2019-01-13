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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.01.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Palu ailesiyle ilgili şok sözler: Tecavüzü bana anlattı

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Palu ailesiyle ilgili şok sözler: Tecavüzü bana anlattı

Aile içi cinsel istismar-tecavüzişkence ve cinayet hikayesiyle Türkiye’nin gündemindeki Palu’ların yaşadığı Kocaeli’ye bağlı Karabaş Mahallesi’ndeki komşularıyla konuştu.

Şiddet, cinayet ve tecavüz sarmalı içindeki bir aile: Palular. Türkiye, onları atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tanıdı. 10 yıl önce kaybolan aile bireyleri Meryem ve Melike'nin bulunmasını istiyorlardı. Ortaya şiddet, cinayet ve kabul edilemez ilişki ağları döküldü. Havva, Fatih ve İsa Palu'nun katıldığı ilk yayından itibaren ardı arkası kesilmeyen cinsel istismar, tecavüz, işkence ve cinayet iddiaları yılan hikayesine döndü. Sonunda ailenin 5 ferdi de canlı yayında gözaltına alındı. SABAH, daha bir kaç hafta öncesine kadar fazla bilinmeyen Palu ailesinin Kocaeli'ye bağlı Karabaş Mahallesi İskete Sokak'taki komşularıyla konuştu. Sokakta korku hakim, tam bir Palu sendromu yaşanıyor. Sokağa girişte bir meslek lisesi var. Palu ailesinin evinin sadece 50 metre yakınında bir çocuk kreşi bulunuyor. Sokağın sonundan sola dönünce yine bir okul mevcut. Sokaktan geçenler, gözlerini Palu ailesinin yaşadığı üç katlı binaya çeviriyor. Yüzlerinde dehşet beliriyor. Palu ailesi 2008'de Meryem'in, 2009'da Melike'nin kaybolmasından sonra sürekli adres değiştirmişti. Son 5 yıldır da bu sokaktaki evde oturuyorlardı. İşte detaylar:

Sokağın sonunda fırın işleten Özcan Usta:

Ev babamın üzerine. Babam Almanya'da yaşıyor. 5 yıl önce onlara üç katlı apartmanımızın, üçüncü katını kiraya vermişti. Ama bunca olay sarmalını öğrenince şoke oldum.

Apartmanda oturan ancak ismini vermek istemeyen komşu:

Merdivenlerde karşılaşıyorduk. Sessiz insanlar. İnanamadım. Meğer kimler komşumuzmuş. Çocuklarım 20'li yaşlarda. Şiddet ve istismar iddialarını öğrenince küçük çocuğum olmamasına sevindim.

Esnaf Emir Demirel:

Çok silik tiplerdi. İddialar içimi ürpertti.

Esnaf Alper Kırık:

Lanet olsun bunlara. Yaptıkları şeyler insanlık dışı. En çok o çocuklara uygulanan şiddet ve cinsel istismara üzüldüm.

KORKU FİLMİ GIBI

Tugay Ç.:

Bazen okuldan öğle molalarında gelip, Palu ailesinin oturduğu evin merdivenlerinde otururduk. Yanımızdan geçiyorlardı ama haklarındaki iddialar korkunç yüzlerini ortaya çıkardı.

'MASKELİ BIRI EVE GIRDI'

Karşı komşu Nihal Kan:

İç yüzünü bilmiyoruz. Sessiz sakin insanlar gibi görünüyorlardı.

Komşu Seyit Er ve eşi:

Aile gözaltına alındıktan sonra gece siyah maskeli biri gelip, eve girdi. Bu eve giren çıkan belli değildi. Komşularımızla ilgili iddialar mahallemizde korku yarattı.

CEZAEVİ ARKADAŞI ANLATTI

Aynı sokakta Kuşçu Derneği'nde çalışan ve baba Harun Palu ile Kandıra Cezaevi'nden koğuş arkadaşı olan Murat İpek:

Harun Palu, damadı Ahmet Tanhal'ı öldürdüğünü cezaevinde de söylüyordu. Çocuklarının psikolojisi bozuktu. Sokakta robot gibi yürüyorlardı. Anneleri Havva Palu evden dışarı çıkmazdı. İsa Palu'nun ise psikolojisi bozuktu. Kimseyle muhatap olmazlardı.

'DAMAT TECAVÜZÜ BANA ANLATTI'

Kocaeli Körfez'de Palu Ailesi'nin kiracısının abisi olan Mehmet Taştaş "Kardeşim 10 yıl önce onların apartmanında kiracıydı. Damatları Tuncer Ustael ile alkol alıyorduk. Alkol içtikçe bize 'Kayınvalidem ve baldızım bana iğne yapıp, gece tecavüz ediyorlar' dedi. 10-15 gün sonra da sahilde gördüm. Onlar bir aracın içinde yaşıyorlardı. Meryem'i ağaça bağladıklarını gördüm. Ama yanında 2 erkek kardeşi, anneleri olduğu için müdahale etmedik. Ailenin iç yüzünü yine de bilemeyiz. Büyü var, cin musallat oldu deyip, 3 katlı apartmanlarını sattılar" iddialarında bulundu.

10 YIL ÖNCE BAŞLADI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Palu Ailesi ve Tuncer Ustael konuşuluyor. Ailenin ortaya çıkışı Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 10 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı'ya başvuruda bulunmasıyla başladı. Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin öldürülüp gömüldüğü, Meryem'in diğer oğlu Recep'in ise aileden kaçtığı tespit edildi. Damat Tuncer Ustael hakkında cinayet, çocuklara cinsel istismar, tecavüz ve işkence iddiaları var. Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Tuncer Ustael, Emine Ustael ve daha önce yayına katılmayan Harun Palu ve Ayşe Melek gözaltına alındı. (SABAH)

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