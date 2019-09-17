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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
17.09.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Palu ailesi hakim karşısında

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Palu ailesi hakim karşısında

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce, Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal’ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması başladı. Tutuklu sanıklar, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi’ne getirildi.

Kamuoyunda ‘Palu ailesi’ olarak da bilinen davanın 3’üncü duruşması Kocaeli Adliyesi’nde başladı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. Aile üyeleri, geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına arka kapıdan alındı.

Sanıklardan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanıyor.

İsa Palu ise kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'la suçlanıyor.

Diğer sanıklar Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Fatih Palu'nun ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Palu Ailesi'ndeki şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi
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