Palm yağı nedir, palm yağı nelerin içinde var?
Prof. Dr. Canan Karatay, palm yağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Palm yağının palmiye ağacının meyvesinin çekirdeği veya et kısmından çıkartılan bitkisel bir yağ olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, anneleri işlenmiş gıdalardan uzak durması konusunda uyardı. Peki, palm yağı nedir, palm yağı nelerin içinde var?
Bir tür Palmiye ağacı olan 'Elaeis guineensis'in meyvelerinden üretilen palm yağı ya da diğer adıyla Palmiye yağı, palmiye meyvesinden edilen bir yarı katı bitkisel yağdır. Palmiye yağı ağırlıklı olarak makina yağı ve dizel veya biyodizel üretiminde kullanılmaktadır. Palmiye yağı, doğal kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için yüksek ısılarda rafine ediliyor.
Süpermarket ve bakkalların raflarında bulunan ürünlerin pek çoğunun içeriğinde palmiye yağı bulunuyor. Palmiye ağaçları, kökenleri Batı Afrika'ya dayansa da bu palmiye türünün yüzde 90'ı Endonezya ve Malezya'daki ekili alanlarda üretiliyor.
PALMİYE YAĞI NELERDE VAR?
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) göre endüstriyel ürünlerin birçoğunda palmiye yağına yer veriliyor.
Yemeklik yağlar, margarinler, dondurma, hazır yemek, şekerlemeler, çikolata, pizza hamuru, bisküvi ve kurabiyeler gibi işlenmiş gıdalarda palmiye yağına rastlanıyor. Ayrıca kdeterjan, sabun ve şampuanların çoğu, ruj, ağda ve cilalar gibi kozmetik ve temizlik ürünlerinde de bu yağ bulunuyır.
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