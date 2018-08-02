İstanbul'da 3 dünya rekoru kırıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da 3 dünya rekoru kırıldı
GeriGündem İstanbul'da 3 dünya rekoru kırıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İSTANBUL / DHA
02.08.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

İstanbul'da 3 dünya rekoru kırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da 3 dünya rekoru kırıldı

İstanbul’da düzenlenen CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası’nın dün gerçekleştirilen üçüncü gün yarışlarında Türkiye, 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı. Ayrıca yarışlarda Rus sporculardan da 3 dünya rekoru geldi.

Beylikdüzü’nde devam eden CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası’nın dünkü 3. gün final yarışları bayanlar ve erkeklerde 50 metre su üstü monopalet, 50 metre su üstü çift palet, 400 metre tüp, 400 metre su üstü çift palet, 4x200 metre suüstü monopalet bayrak yarışı disiplinlerinde yapıldı.

ONUR BERKE’DEN GÜMÜŞ MADALYA

Erkekler 50 metre su üstü monopalet disiplininde Onur Berke Kuyumcu 16.37 saniyeyle, Avrupa Şampiyonu olan Rus Egor Kachmashev’in ardından gümüş madalya alırken, Tuğcan Kaytar 16:61’lik derecesiyle bronz madalya aldı.

İstanbulda 3 dünya rekoru kırıldı


Erkekler 4x200 metre su üstü monopalet bayrak yarışında Tuğcan Kaytar, Yiğit Yılmaz, Yılmaz Yiğit ve Muhammed Emin Bay’dan oluşan Milli Takım’ımız 5.57.99 dakikalık derecesiyle bronz madalya aldı. Bayrak yarışında Rus takımı Avrupa Şampiyonu olurken, Yunanistan gümüş madalya aldı.

RUSLARDAN 3 DÜNYA REKORU

Rus Ekaterina Mikhailushkina, bayanlar 50 metre su üstü monopalette 17: 56 saniyelik derecesiyle birinci gelerek Dünya Rekoru kırdı. Bayanlar 4x200 metre su üstü monopalet bayrak yarışında Rus bayan takımı 6.04.05 dakikalık derecesiyle Avrupa Şampiyonu olurken aynı zamanda yeni Dünya Rekoru’na imza attı.

Rus Aleksey Fedkin, 50 metre su üstü çift palet yarışını 18:79 saniyeyle tamamlayarak altın madalya aldı. Fedkin, bu derecesiyle yeni Dünya Rekoru’nun sahibi oldu.

İLK İKİ GÜNDE 5 DÜNYA REKORU KIRILMIŞTI

Şampiyonanın ilk iki gününde 5 dünya rekoru kırılmış, Türk Milli Takımı erkeklerde ve takım yarışlarında 2 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalyaya imza atmıştı.

194 SPORCU YARIŞIYOR

Yarın sona erecek olan Avrupa Şampiyonası yarışlarında 17 ülkeden 94’ü bayan, 100’ü erkek 194 sporcu yarışıyor. Yarışlar su üstü monopalet, çift palet, dip, tüp, bayrak yarışları ve açık su yarışları disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.

Katılan ülkeler: Almanya, Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan

Şampiyonanın 4’üncü gününde (bugün) havuzda son yarışlar yapılacak. Şampiyona, yarın Beylikdüzü/Gürpınar sahilinde yapılacak açık su yarışlarıyla da sona erecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da 3 dünya rekoru kırıldı

Beylikdüzü'nde servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

10 yaşında dehşeti yaşadı: Annemin bacaklarına sarılıp 'vurma' dedim

Türk vatandaşı, Ermenistan sınırında gözaltına alındı