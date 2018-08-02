Paksoy kardeşlerin avukatı davadan çekildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPaksoy kardeşlerin avukatı davadan çekildi
GeriGündem Paksoy kardeşlerin avukatı davadan çekildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
02.08.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Paksoy kardeşlerin avukatı davadan çekildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paksoy kardeşlerin avukatı davadan çekildi

Mahkeme, Beyoğlu'nda bir apartman boşluğunda cesedi bulunan üniversiteli Nazlı Sinem Erköseoğlu'nu öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanacak Paksoy Holding'in veliahtları Can ve Mahmut Emre Paksoy'a duruşmalara katılmaları için davetiye gönderdi. Amerika'da yaşayan iki kardeşin avukatları ise davadan çekildiğini mahkemeye bildirdi.

Boston Üniversitesinden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu (24), 2010'da Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ile kardeşi Can Paksoy'un oturduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulunmuştu.

İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edilmişti. Paksoy kardeşler hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava 4 yıl sürdü. Kısa süre tutuklu kalan Paksoy kardeşler, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat etti.

Ancak Paksoy kardeşlerin beraati Yargıtaydan döndü. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının müdahil olup temyize taşıdığı dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin eksik inceleme yaptığını belirterek kararın bozulmasını istedi. Savcılık tarafından düzenlenen tebliğname Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise konuyu inceleyerek davası esastan bozdu.

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Yeniden görülecek olan davaya ilişkin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Amerika’da yaşayan iki kardeşe ve bakanlık avukatına duruşmalara katılmaları için davetiye gönderdi. Paksoy kardeşlerin avukatlığını yapan avukat Selin Gündoğdu ise davadan çekildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Paksoy kardeşlerin avukatı davadan çekildi

4 yaşındaki yeğenine sigara veren dayı şoke etti

ABD'nin yaptırım kararına TBMM Başkanı Yıldırım'dan tepki

TSK: Hakurk’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi