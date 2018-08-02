Paksoy kardeşlerin avukatı davadan çekildi
Mahkeme, Beyoğlu'nda bir apartman boşluğunda cesedi bulunan üniversiteli Nazlı Sinem Erköseoğlu'nu öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanacak Paksoy Holding'in veliahtları Can ve Mahmut Emre Paksoy'a duruşmalara katılmaları için davetiye gönderdi. Amerika'da yaşayan iki kardeşin avukatları ise davadan çekildiğini mahkemeye bildirdi.
Boston Üniversitesinden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu (24), 2010'da Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ile kardeşi Can Paksoy'un oturduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulunmuştu.
İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edilmişti. Paksoy kardeşler hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava 4 yıl sürdü. Kısa süre tutuklu kalan Paksoy kardeşler, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat etti.
Ancak Paksoy kardeşlerin beraati Yargıtaydan döndü. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının müdahil olup temyize taşıdığı dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin eksik inceleme yaptığını belirterek kararın bozulmasını istedi. Savcılık tarafından düzenlenen tebliğname Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise konuyu inceleyerek davası esastan bozdu.
AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ
Yeniden görülecek olan davaya ilişkin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Amerika’da yaşayan iki kardeşe ve bakanlık avukatına duruşmalara katılmaları için davetiye gönderdi. Paksoy kardeşlerin avukatlığını yapan avukat Selin Gündoğdu ise davadan çekildi.
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