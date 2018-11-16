PAEM sonuçları için Polis Akademisi'nden önemli duyuru!
Halihazırda Emniyet teşkilatında en az iki yıllık görev süresini dolduran polislerin müracaat edebildiği PAEM Komiser Yardımcılığı sınavı, 16 Aralık tarihinde belirlenen salonlarda gerçekleştirilecek. Aralık ayının 10 ila 15'i arasında Anadolu Üniversitesi üzerinden sınav giriş belgelerini temin edebilecek olan adaylar, bu sınav için kayıtlarını ise 15-23 Kasım tarih aralığında tamamlayabilecek. İşte, PAEM sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar
PAEM sonuçları için beklenti içerisinde olan adaylara, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan duyuru geldi. Toplam 500 Komiser Yardımcısının istihdam edileceği PAEM sürecinde adaylar, açıklanan tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, merakla araştırılan PAEM sonuçları hakkında bazı detaylar
PAEM SONUÇLARI VE SINAV TAKVİMİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER
ADAY’ların sınav giriş belgesine erişebilmesi, sınav sonrasında sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazları için üniversitenin sınav hizmetleri web sayfasında yayınlanan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı İnternet Kayıt Kılavuzu’ndaki adımları izleyerek sınav hizmetleri web sitesine kayıt olmaları ve sınava katılmak istedikleri sınav merkezini seçmeleri gerekmektedir. Sınav takviminde belirtilen tarihlerden sonra, sınav merkezi değişikliği yapılmayacaktır. Sınav başvurusu yapmayan veya başvurusunu zamanında tamamlamayan ADAY’lar sınava alınmayacaktır.
Sınav, 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.
|TARİH
|TARAF
|İŞİN TANIMI
|15-23.11.2018
|ÜNİVERSİTE
|Sınava girecek ADAY’ların yazılı sınav internet kayıt işlemlerinin alınması. (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/)
|10-15.12.2018
|ÜNİVERSİTE
|Sınav giriş belgelerinin ADAY’ların erişimine açılması.
(https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/)
|16.12.2018
|ÜNİVERSİTE
|Sınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi.
|17-19.12.2018
|ÜNİVERSİTE
|ADAY’ların sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazlarının alınması. (ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ÜNİVERSİTE’nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü için, Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. )
|19.12.2018
|ÜNİVERSİTE
|ADAY’ların sınav uygulamasına ve sınav sorularına dair itirazların ıslak imzalı çıktılarının mesai bitimine (18.00) kadar Üniversiteye ulaştırılması. (Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.)
|26.12.2018
|AKADEMİ
|Sınav sonuçlarının ADAY’lara duyurulması.
|26-28.12.2018
|ÜNİVERSİTE
|ADAY’ların sınav sonuçlarına yönelik (maddi hataya dair) itirazlarının alınması. (ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ÜNİVERSİTE’nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü, Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir.
|28.12.2018
|ÜNİVERSİTE
|ADAY’ların ıslak imzalı sınav sonuç itiraz (maddi hataya dair) çıktılarının mesai bitimine (18.00) kadar Üniversiteye ulaştırılması. (Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.)
|07.01.2019
|AKADEMİ
|İtiraz sonuçlarının ADAY’lara duyurulması.
Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacaktır.
NELER SORULACAK?
Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu ÜNİVERSİTE tarafından güncel mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır. Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:
a) Polis Meslek Mevzuatı (%30)
b) Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)
c) Ceza Hukuku (%10)
d) Anayasa Hukuku (%10)
e) İdare Hukuku (%10)
f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)
g) İnsan Hakları (%10)
h) Genel Kültür (%10)
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