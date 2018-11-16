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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.11.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

PAEM sonuçları için Polis Akademisi'nden önemli duyuru!

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PAEM sonuçları için Polis Akademisi'nden önemli duyuru!

Halihazırda Emniyet teşkilatında en az iki yıllık görev süresini dolduran polislerin müracaat edebildiği PAEM Komiser Yardımcılığı sınavı, 16 Aralık tarihinde belirlenen salonlarda gerçekleştirilecek. Aralık ayının 10 ila 15'i arasında Anadolu Üniversitesi üzerinden sınav giriş belgelerini temin edebilecek olan adaylar, bu sınav için kayıtlarını ise 15-23 Kasım tarih aralığında tamamlayabilecek. İşte, PAEM sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar

PAEM sonuçları için beklenti içerisinde olan adaylara, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan duyuru geldi. Toplam 500 Komiser Yardımcısının istihdam edileceği PAEM sürecinde adaylar, açıklanan tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, merakla araştırılan PAEM sonuçları hakkında bazı detaylar

PAEM SONUÇLARI VE SINAV TAKVİMİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER

ADAY’ların sınav giriş belgesine erişebilmesi, sınav sonrasında sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazları için üniversitenin sınav hizmetleri web sayfasında yayınlanan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı İnternet Kayıt Kılavuzu’ndaki adımları izleyerek sınav hizmetleri web sitesine kayıt olmaları ve sınava katılmak istedikleri sınav merkezini seçmeleri gerekmektedir. Sınav takviminde belirtilen tarihlerden sonra, sınav merkezi değişikliği yapılmayacaktır. Sınav başvurusu yapmayan veya başvurusunu zamanında tamamlamayan ADAY’lar sınava alınmayacaktır. 

Sınav, 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.

TARİHTARAFİŞİN TANIMI
15-23.11.2018ÜNİVERSİTESınava girecek ADAY’ların yazılı sınav  internet kayıt  işlemlerinin alınması. (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/)
10-15.12.2018ÜNİVERSİTESınav giriş belgelerinin ADAY’ların erişimine açılması.
(https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/)
16.12.2018ÜNİVERSİTESınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi.
17-19.12.2018ÜNİVERSİTEADAY’ların sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazlarının alınması.  (ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ÜNİVERSİTE’nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü için, Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. )
19.12.2018ÜNİVERSİTEADAY’ların sınav uygulamasına ve sınav sorularına dair itirazların ıslak imzalı çıktılarının mesai bitimine (18.00) kadar Üniversiteye ulaştırılması. (Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.)
26.12.2018AKADEMİSınav sonuçlarının ADAY’lara duyurulması.
26-28.12.2018ÜNİVERSİTEADAY’ların sınav sonuçlarına yönelik (maddi hataya dair) itirazlarının alınması. (ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ÜNİVERSİTE’nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü, Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. 
28.12.2018ÜNİVERSİTEADAY’ların ıslak imzalı sınav sonuç itiraz (maddi hataya dair) çıktılarının mesai bitimine (18.00) kadar Üniversiteye ulaştırılması. (Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.)
07.01.2019AKADEMİİtiraz sonuçlarının ADAY’lara duyurulması.

Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacaktır.

NELER SORULACAK?

Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu ÜNİVERSİTE tarafından güncel mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır. Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:
a)    Polis Meslek Mevzuatı (%30)
b)    Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)
c)    Ceza Hukuku (%10)
d)    Anayasa Hukuku (%10)
e)    İdare Hukuku (%10)
f)    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)
g)    İnsan Hakları (%10)
h)    Genel Kültür (%10)

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