PAEM Eğitim Sonu sınavı ne zaman? Sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden PAEM Eğitim Sonu sınavı için tarih verdi. PAEM Eğitim sonu sınavına hazırlanan adaylar, sınav tarihinin yanı sıra sınava girecekleri yeri merak ediyor. Peki, PAEM Eğitim Sonu sınavı ne zaman? Sınav yerleri nasıl öğrenilir?
2018-2019 eğitim-öğretim yılında değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararı vb.) PAEM öğrencilerine Aday Komiser Yardımcısı Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Polis Akademisi Başkanlığında 17 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır.
Söz konusu sınava katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Eğitim Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.
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