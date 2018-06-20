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    Ece Sevim Öztürk FETÖ'ye yardımdan tutuklandı

    AA
    20.06.2018 - 23:31 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ece Sevim Öztürk, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

    TUTUKLANDI

    Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Öztürk'ü FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu ve bu eylemin süreklilik arz ettiği gerekçesiyle “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

    Öztürk, çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Öztürk hakkında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Öztürk, soruşturma kapsamında, 8 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

     

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    Etiketler: Ece Sevim Öztürk , gazeteci , son dakika , haberler
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