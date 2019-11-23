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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)
23.11.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Öztrak: CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil

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Öztrak: CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir CHP’linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarıyla ilgili, "Gazeteci Rahmi Turan, kaynağını açıkladı. Şimdi bu isim ve bilgiyi kimden aldığını açıklamak zorundadır. Bu açıklanmadığı sürece milletin gerçek gündemini karartmak isteyenlere fırsat yaratılmakta. CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir CHP'linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddialarının değerlendirdi. İzmir'de devam eden Belediye Başkanları Çalıştay'ı sırasında açıklama yapan Öztrak, "Ak Parti Genel Başkanı daha Barış Pınarı Harekatı'nın başında yaptığı açıklama ile kendi partisi dışındaki partileri dizayn etme niyetini açıkladı. Önceliğinin Millet İttifakı'nın dağıtılmasını olduğunu açıkça ifade etmiştir" dedi. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında CHP'nin içerisinde karışıklık çıkarılmak istendiğini, bunun için de özel hazırlıklar yapıldığını kamuoyuna duyurduğunu söyleyen Öztrak, "Bugün geldiğimiz nokta, Sayın Genel Başkanımızın tespitlerinde ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'KUMPASIN DÜĞÜMÜMÜN ÇÖZÜLMESİ İÇİN YAPILACAKLAR BELLİDİR'

Öztrak, "Bu operasyonun amacı gayet açıktır. İktidara yürüyen, vatandaşların dertlerine derman aramak için adres olarak gördüğü CHP'de, karışıklık çıkarmak, CHP'ye kumpas kurmaktır. CHP'ye karşı kurulan bu kumpasın düğümümün çözülmesi için yapılacaklar bellidir. Gazeteci Rahmi Turan, kaynağını açıkladı. Şimdi bu isim ve bilgiyi kimden aldığını açıklamak zorundadır. Bu açıklanmadığı sürece milletin gerçek gündemini karartmak isteyenlere fırsat yaratılmakta. CHP'yi dizayn etmek kimsenin haddi değil" ifadelerini kullandı

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