Özlemle anıyoruz

Devletin zirvesi de saat 09.05’te, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Anıtkabir’de bir araya gelecek. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen anma törenine katılacak.

GENÇLERİMİZE İYİ ANLATMALI





CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 10 Kasım mesajında “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum” dedi. Erdoğan’ın mesajı şöyle: “Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Cumhuriyetimizin 95. yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız.”

MİNNETLE ANIYORUM

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Atatürk’ün ölümünün 80’inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türk milletini Orta Anadolu’ya hapsederek yok etmek isteyen emperyalist devletlerin işgal ve istila girişimlerine karşı, Samsun’dan başlattığı direnişle tarih yapıcı lider unvanını alan Atatürk'ü rahmetle andığını belirtti. Yıldırım mesajında, “TBMM'nin ilk başkanı, istiklal ve istikbal mücadelemizin başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi. -AA

PUSULA OLMAYA DEVAM EDİYOR





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Kurtuluş Savaşı’nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, edebi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin yıldönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyorum. Büyük Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor, kan ve barut kokusunun hâkim kılınmaya çalışıldığı coğrafyamızda özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Atatürk’ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor.”

BU MİRASA SAHİP ÇIKMAK VAZİFEMİZ





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın mesajı özetle şöyle: “Ebediyete intikalinin 80’inci yıldönümünde saygı ve minnetle andığımız büyük lider Atatürk; bin yıllık vatanımızı işgal girişiminde bulunan yedi düvele karşı ‘Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ diyerek kahraman ve fedakâr Türk halkı ile birlikte büyük bir kurtuluş mücadelesi başlatmış, zaferle sonuçlanan bu mücadelenin ardından yeni bir devlet kurup cumhuriyeti ilan etmiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahramanlık ve fedakârlıklarıyla daima gurur duyduğumuz atalarımızdan devraldığımız bu mirasa sahip çıkmak ve onlara yaraşır şekilde ülkemizi, aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak, bizlerin en önemli vazifesidir.”

ATATÜRK’E YILDA 20 ZİYARET

28 yıldır Türkiye’de yaşayan Japon yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Atatürk’e hayranlığıyla tanınıyor. Gazi Mustafa Kemal’den, “O dünyanın en iyi 5 liderinden biri” diye söz eden 63 yaşındaki Moriwaki yılda yaklaşık 20 kez Anıtkabir’e gidiyor, 10 Kasım’da Atatürk’e saygı için dalış yapıyor, Japonlara Atatürk’ü anlatıyor.

Moriwaki’nin hayranlığı Türkiye’ye geldiği ilk günlerde gittiği her şirkette ve okulda Atatürk’ün fotoğraflarını, heykellerini görünce başlamış: “Herkes ’Atatürk Atatürk’ diyordu. Ben de nasıl bir insan olduğunu çok merak ettim. Önce Atatürk’le ilgili Japonca iki kitap okudum. Okudukça, bilgilendikçe kendisini çok sevdim. Çünkü Atatürk olmasaydı, Türkiye olmazdı ya da çok küçük bir ülke olarak kalırdı. Dünyada Abraham Lincoln, Winston Churchill gibi sayılı liderler var. Bence Atatürk de bu liderler arasında.”

Japon mühendis Ankara’ya her gittiğinde mutlaka Anıtkabir’e de uğradığını sadece bu yıl 20 kez Atatürk’ü ziyaret ettiğini anlatıyor. Moriwaki, Japonya’dan veya başka ülkelerden gelen misafirlerini de zamanları varsa Anıtkabir’e götürüyor. -Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI /DHA

AZİZİYE YÜRÜYÜŞÜ

ERZURUM’da 141 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı’nın yaşandığı Aziziye Tabyaları’na her yaştan binlerce kişinin katılımıyla saygı yürüyüşü düzenlendi. Tarihte ‘93 Harbi’ olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle Rusların yenildiği Topdağı’ndaki Aziziye Tabyaları’na, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nce saygı yürüyüşü organize edildi.

Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı’nda yer alan Aziziye Tabyaları’na yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından, tarihte olduğu gibi camilerde “Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyaları’nı bastı.

Allah’ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin” çağrıları yapıldı. Çağrının ardından genç, yaşlı binlerce kişi yürüyüşe katıldı.-Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/DHA

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