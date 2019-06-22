Özkök’ün koruması tutuklandı
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün yakın koruma astsubayı Nihat Okay, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanan Okay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Okay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “FETÖ’ye üye olmak” suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Okay, 18 Haziran’da eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün yanındayken İzmir’de gözaltına alınmıştı. 2012 yılından bu yana Özkök’ün yakın korumalığını yapan Okay’ın FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, itirafçı olan örgütün mahrem imamının da Okay’ın ismini verdiği iddia edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle