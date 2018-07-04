‘Özkan ve hayalleri toprakta katili dışarıda’

KIRKLARELİ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Özkan Kamacı (21) 4 Haziran’da Bağcılar’daki evinde otururken sokaktan gelen bağrışmaları duyup pencereden bakınca kuzeni Hasan Kamacı’nın bulunduğu mahalle sakinleriyle kavga eden bir kişinin silah çektiğini gördü. Babasıyla sokağa çıkınca kavganın ortasında kaldı. Serkan Gülsoy’un (38) doğrulttuğu silahın ucu sürekli hedef değiştiriyordu. İddiaya göre Gülsoy, Selim Gülsinyeli (43) ile otomobiline bindikten sonra silahını ateşledi. Otomobilin hemen önünde duran Özkan Kamacı başından vurularak yere yığıldı.

SEVDİĞİ KIZLA EVLENECEKTİ

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Özkan’ın 21’inci gün beyin ölümü gerçekleşti, üç gün sonra öldü.

“Oğlumun pırıl pırıl hayalleri vardı” diyen anne Şenay Kamacı, gözyaşları içinde şunları anlattı: “Okulu bitince sevdiği kızla evlenmek istediğini söylüyordu. Gencecik oğlum gözlerimin önünde yere yığıldı. Ben 21 yaşındaki oğlumu toprağa verdim. Katili dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Oğlumun katili bulunup en ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum.”

‘ABİM UYANIP GELECEK’

Bir yandan ölen oğlunun acısını yaşayan aile, diğer yandan 6 yaşındaki oğulları Emin’i bu büyük acıya hazırlamaya çalışıyor. Baba Asım Kamacı içinde bulundukları durumu şöyle anlatıyor: “Şimdi 6 yaşındaki küçük oğlum Emin’i abisinin mezarına götürüyoruz alışsın diye. Ancak sürekli, ‘Abim uyanacak, abim geri gelecek’ diyor.”

Üniversiteye hazırlanan Ramazan Kamacı (18) “Okulumu bitirince abimle sırt sırta verecektik. İnşaat işlerinde o çalışacaktı, bilgisayar alanında ben. Söyleyecek ne var ki? Abimi vuran kaçtı” diyor.

‘LİNÇ ETMEYE KALKTILAR’

Kaçan Serkan Kamacı’nın olay günü kardeşinin kendisini aradığını söyleyen Nurettin Gülsoy, polis ifadesinde o görüşmeyi şöyle aktardı: “Abi trafikte olay oldu. Beni linç etmeye kalktılar. Araca tekme attılar, camlarını kırdılar. Ben de silahımı ateşledim. Seni arayacağım’ dedi.”

‘SIKARIM DİYE BAĞIRDI’

Polis, Bağcılar’da olayın yaşandığı mahallede oturan ve kavgayı ayırmak için araya giren Doğukan Aktaş’ın da ifadesine başvurdu. Aktaş ifadesinde şunları söyledi: “Çocukluk arkadaşım Hasan Kamacı’nın iki kişiyle tartıştığını gördüm. Kavga büyümesin diye Hasan’ı uzaklaştırdık. O kişi, ‘Sıkarım, sıkarım’ diye tehdit ediyordu. Araç geri geri çıkarken silahını Hasan’ın annesi ve yengesine doğrulttu. Tekrar kargaşa çıktı ve silahı araç penceresinden dışarıdakilere doğrultarak ateş etti.”