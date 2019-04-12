Özhaseki: Seçim sonuçlarının Ankaramıza hayırlı olmasını diliyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖzhaseki: Seçim sonuçlarının Ankaramıza hayırlı olmasını diliyorum
GeriGündem Özhaseki: Seçim sonuçlarının Ankaramıza hayırlı olmasını diliyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Arda ERDOĞAN / DHA
12.04.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Özhaseki: Seçim sonuçlarının Ankaramıza hayırlı olmasını diliyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özhaseki: Seçim sonuçlarının Ankaramıza hayırlı olmasını diliyorum

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bizler, milletimizin kararının tüm kararlardan, milletimizin seçiminin tüm seçimlerden üstün olduğu inancını esas alan kutlu bir davanın neferleriyiz, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu kutlu davadan aldığımız terbiyeyle 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının başta Ankara’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olanÿAK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankaralılaraÿseslenen Özhaseki, AK Parti tecrübesinden ilhamla birçok alanda 111 projeyle yola çıktıklarını hatırlatarak, "Birbirinden mühim projelerimizin her detayında, odak noktamız insanımız oldu, Ankara’mız oldu. İstisnasız tüm projelerimizi, gönül belediyeciliğini temel alan bir anlayış, derin bir tecrübe ve kavrayış, uzun soluklu bir ekip çalışmasıyla hazırladık ve sizlere sunduk. Projelerimizi sizlerle paylaşmaktan her defasında ayrı bir heyecan duyduk. Yaptığımız yüzlerce toplantı, miting ve programlarda, Ankaramıza bir söz verdik; Ankaramızı, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine uygun hale getirmek, dünyaya örnek bir başkent yapmak, ’Ben’ değil ’Biz’ merkezli, şeffaf ve istişare odaklı bir yönetimi h?kim kılmak için, gecemizi gündüzümüze katacağımız konusunda Ankaramızla ahitleştik" dedi.

’ANKARA’MIZA HAYIRLI OLSUN’

Seçim günü Ankaranın kararını verdiğini aktaran Özhaseki, "Bizler, milletimizin kararının tüm kararlardan, milletimizin seçiminin tüm seçimlerden üstün olduğu inancını esas alan kutlu bir davanın neferleriyiz, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu kutlu davadan aldığımız terbiyeyle, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının başta Ankaramıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin her noktasında görev alan belediye başkanlarımızı canı gönülden kutluyorum. 17 yıldır sürdürülen, çığır açan hizmetleri sürdürmeleri noktasında başarılar diliyor, aldıkları görevleri birer bayrak yarışı olarak görmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

’TARİHİ OY ORANIYLA’

Cumhur İttifakının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklarda ve meydanlarda kurulduğunu belirten AK Partili Özhaseki, "24 Haziran’da olduğu gibi, 31 Mart seçimlerinde de yine tarihi bir oy oranıyla milletimiz nezdindeki güveni bir kez daha tazeledi. Cumhur İttifakı’yla ülkemize kurulan tuzakları birer birer aşan, irade, basiret ve feraset timsali liderliğiyle bizlere her daim güvenen Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; cesur ve dirayetli siyaset adamı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza, birlikte yürümekten ömrümün sonuna dek onur duyacağım AK Parti teşkilatlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına, seçimlerde görev alan tüm sandık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Güzel başkentimize ve hemşerilerimize gönülden sevgilerimle" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gürültüyü duyan komşuları ihbar etti

Bunun adı vahşet! İsyan ettiren haber İzmir'den...

YSK Denizli Honaz'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi

Ebru Türel'in ses kaydı iddiasına ilişkin olayda 7 kişi gözaltında