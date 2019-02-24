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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.02.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Özhaseki: "Projesini açıklayınca 'eyvah' dedim"

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Özhaseki: "Projesini açıklayınca 'eyvah' dedim"

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ortada bir bütçe var, buna asla yan gözle baktırmayız. O bütçeyi canımız gibi, malımız gibi koruduk ve söylediğimiz bütün hizmetleri yaptık. Kafamız ne Pensilvanya'da ne de Kandil'de" dedi. Mansur Yavaş için "Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı?" diyen Özhaseki, "Neymiş? Su parasını düşürecekmiş. 'Eyvah' dedim. Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili bu konuda iki satır kitap okuyan herkes bilir ki, su, ekmek ve otobüs fiyatları hiçbir zaman proje değildir, tarifedir." ifadelerini kullandı.

'PROJESİNİ AÇIKLAYINCA 'EYVAH' DEDİM'

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yenimahalle Belediye Başkanı Adayı Veysel Tiryaki'nin Ankara Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği proje tanıtım toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, adaylığı belli olduktan sonra projelerini açıkladığını söyledi.

Özhaseki: Projesini açıklayınca eyvah dedim

CHP adayına da televizyon aracılığıyla haber gönderip projesini anlatmasını istediğini belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı? Anadolu'daki bizim için kıymetli küçücük de olsa illerin başına gelenler, ilçelerde aday olanlar, beldelere bile aday olanlar kitap bastırıyorlar, diyorlar ki, 'Benim şu projelerim var, size şunu yapacağım.'

Sen Ankara'da adaysın daha bir cümle bile söylemedin. 'Bu nasıl iştir' diye sıkıştırdığımızda, beni de hayretler içerisinde bırakan özellikle belki de çok hüzünlenmeme sebep olan bir cümle geldi. 'Olmaz olur mu projem, söyledim ama bizim Cumhur İttifakı'nın adayı dinlememiş. 'Neymiş? Su parasını düşürecekmiş. 'Eyvah' dedim. Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili bu konuda iki satır kitap okuyan herkes bilir ki, su, ekmek ve otobüs fiyatları hiçbir zaman proje değildir, tarifedir."

Özhaseki: Projesini açıklayınca eyvah dedim

'KAFAMIZ NE PENSİLVANYA'DA, NE DE KANDİL'DE'

Özhaseki, 1994 yılında İstanbul'da sıkıntılar yaşandığını belirterek, AK Parti ile hizmet belediyeciliğini başlattıklarını sööyledi. Özhaseki, "'Kimseyi ayırmayacağız' dedik. Kimsenin, 'dinine, imanına, mezhebine, bakmayacağız' dedik. 'Biz hizmet üreteceğiz, mazerette üretmeyeceğiz' dedik. Ve bir bütçe var ortada, buna asla yan gözle baktırmayız. O bütçeyi canımız gibi, malımız gibi koruduk ve söylediğimiz bütün hizmetleri yaptık. Şimdi Ankara'nın 25 ilçesindeki 3 arkadaşımız MHP'den, 22'si AK Parti'den. Birbirimizden farkımız var mı? Yok. Neden yok? Biz yerli insanlarız, milli insanlarız. Kafamız ne Pensilvanya'da ne de Kandil'de. Helal oylarımızı çaldırmamak hepimizin görevi. Gece gündüz demeyeceğiz, tatil dinlemeden çalışacağız" dedi.

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