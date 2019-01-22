Özhaseki açık açık uyardı: Bazı arkadaşlarda bir hava başladı, ne oluyor ya?
Bazı belediye başkanlarını eskort araç ve koruma konusunda eleştiren ve uyaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler korumalar falan filan. Ne oluyor ya. Bu neyin saltanatı?" dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki bugün Sincan ilçesinde STK temsilcileriyle buluştu. Özhaseki’ye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Konuşmasında bazı belediye başkanlarını eskort ve koruma konusunda eleştiren ve uyaran Mehmet Özhaseki şunları söyledi:
“Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler korumalar falan filan. Ne oluyor ya. Bu neyin saltanatı? Üç günlük dünyadayız şurada, geçip gideceğiz. İmtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Bütün bunların olmadığı bir ortamı sağlamak hepimizin görevi. Allah’ın izniyle biz Ankara’da bunu sağlarız, çalışırız gayret ederiz herkesin de yüzünün akı oluruz. Çünkü bu işi de biliyoruz, yıllarca yaptık.”
Özhaseki toplantının ardından Sincan’da seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.
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