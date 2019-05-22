Özgür Gündem davasında hapis cezası
2016 yılında Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasına karşı gazeteciler, yazarlar ve hukukçular tarafından başlatılan ‘nöbetçi yayın yönetmenliği’ uygulamasına karşı açılan davada karar açıklandı.
İnsan Hakları Derneği (İHD) eski genel başkanı Eren Keskin ile gazetenin yazı işleri müdürü Reyhan Çapan, “Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin eski eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol’a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Eren Keskin ve Reyhan Çapan katıldı. Ayşe Batumlu ve Reyhan Hacıoğlu’na aynı suçtan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası, mahkeme tarafından ertelendi. Ayşe Berktay, Celalettin Can, Cemal Bozkurt, Çetin Ulu, Emrullah Kurcan, Ergin Atabey, Nuray Özdoğan ve Özlem Söyler hakkında ise beraat kararı verildi. 4 aylık süre içerisinde dava açılmadığı için haklarındaki dava düşürülen Bülent Alp ve Ruhat Kaya hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi yönünden ise dava dosyası ayrıldı.
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