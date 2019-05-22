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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Ayşegül USTA/İSTANBUL
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Özgür Gündem davasında hapis cezası

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Özgür Gündem davasında hapis cezası

2016 yılında Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasına karşı gazeteciler, yazarlar ve hukukçular tarafından başlatılan ‘nöbetçi yayın yönetmenliği’ uygulamasına karşı açılan davada karar açıklandı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) eski genel başkanı Eren Keskin ile gazetenin yazı işleri müdürü Reyhan Çapan, “Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin eski eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol’a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Eren Keskin ve Reyhan Çapan katıldı. Ayşe Batumlu ve Reyhan Hacıoğlu’na aynı suçtan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası, mahkeme tarafından ertelendi. Ayşe Berktay, Celalettin Can, Cemal Bozkurt, Çetin Ulu, Emrullah Kurcan, Ergin Atabey, Nuray Özdoğan ve Özlem Söyler hakkında ise beraat kararı verildi. 4 aylık süre içerisinde dava açılmadığı için haklarındaki dava düşürülen Bülent Alp ve Ruhat Kaya hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi yönünden ise dava dosyası ayrıldı.

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