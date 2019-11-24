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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Özeldeki öğretmene maaş ayarı

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Özeldeki öğretmene maaş ayarı

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, öğretmenlerin haklarını baştan aşağı yeniden düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu Politika Belgesi’ni tamamlayarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu.

UZUN süredir eğitimin gündeminde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışma tamamlandı. Mesleki ve Eğitim Kurumu Yöneticiliğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı’nda öğretmenlik mesleğinin ve eğitim yöneticiliğinin standartlarına ilişkin düzenlemeler yer aldı. Çalışmada öğretmen yetiştirmeden öğretmenliğe girişe, mali haklara, kariyer basamaklarına ve meslek haklarına kadar önemli düzenlemeler bulunuyor. Bir süre yürürlükte kaldıktan sonra vazgeçilen uzman ve başöğretmenlik gibi unvanlar da yeniden oluşturuluyor.

Sistem, öğretmenlerin statüsü, özlük hakları ve çalışma şartları başlıkları altında düzenleniyor. Mesleğe giriş, diploma ve staj, öğretmenlerin hakları, görevleri ve sorumlulukları, ödül ve disiplin, istihdam ve çalışma şekilleri, atama ve yer değiştirme, mali haklar ve çalışma süreleri, yönetici atanma şartları sil baştan yenileniyor. Öğretmenlerin kariyer basamakları da yeniden düzenleniyor. Aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen gibi kademelerin getirilmesi önerilirken, öğretmenlerin her basamaktaki sorumluluk ve yetkileri ayrı ayrı belirleniyor. MEB ve YÖK işbirliğinde öğretmen yetiştirme programları düzenlenmesi gerektiği vurgulanan taslakta, öğretmenlik bölümlerine geçişte bir sınav ve kriterler getirilmesi öngörülüyor.

Taslakta, öğretmenlerin ek ders ücretleri yerine yeni bir maaş düzenlemesi yapılması önerisi bulunuyor. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin aylık ücretlerinin de devlette görev yapan öğretmenlerin maaşlarından az olamayacağı taslakta yer aldı. Çalışmada, ‘dezavantajlı’ yerlerde öğretmenlik yapanların ek ödemeler ile teşvik verilmesi de önerildi. 

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