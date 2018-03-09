Özel plaka nasıl alınır? Özel plaka alma şartları neler?

Sahip oldukları araçlara özel plaka almak isteyen sürücüler, özel plaka alma şartlarını internette yoğun bir şekilde araştırıyor. Özel plaka sahibi olmak sanıldığı kadar zor ve uğraştırıcı bir işlem değildir. Ancak özel plaka sahibi olabilmek için gerekli bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte özel plaka almak hakkında merak edilen her şey.

ÖZEL PLAKA NASIL ALINIR?

Özel plaka alma işlemi ilk bakışta zor gibi sanılsa da aslında zor değildir. Öncelikle istediğiniz plakayı sorgulayıp, plakanın daha önce başkası tarafından alınmadığına emin olmalısınız. Emin olduktan sonra İl Trafik Müdürlüğüne talepte bulunmalı, daha sonra da gerekli evrakları tamamlamalısınız.



Eğer şirket için özel plaka talep ediyorsanız, şirketin imza sirküleri, son 6 aya ait faaliyet belgesi ve vekâlet vermeniz gerekmektedir. Şirketlerin özel plaka için vermesi gereken özel plaka vergisi 5 ile 15 bin TL arasında değişmektedir. Şahsi olarak özel plaka almak istiyorsanız da kimlik belgesi yeterlidir.

ÖZEL PLAKA ALMA ÜCRETİ

Şahsınız için alacağınız özel plaka için vermeniz gereken özel plaka vergisi de yine şirketlerde olduğu gibi 5 ile 15 bin TL arasında değişmektedir. Bazı plakalar için 250 bin TL’ye kadar istenen rakamlar olabiliyor.

Plaka işlemleri 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren noterlerden yapılacağı için, özel plaka alma işlemlerinde bir takım değişiklikler söz konusu olabilir.