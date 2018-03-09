Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Özel plaka nasıl alınır? Özel plaka alma şartları neler?

    Özel plaka nasıl alınır? Özel plaka alma şartları neler?

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:

    Araba sahibi kişilerin en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında özel plakalar gelmektedir. Özellikle yeni araç sahibi olan sürücüler, aldıkları araç için trafik şubenin verdiği plakanın haricinde kendisi adına önemli olan harfleri plakasında görmek istiyor. Peki özel plaka nasıl alınır? Özel plaka almak için ne yapmak gerekiyor? Kimler özel plaka alabilir? Özel plaka alma ücreti ne kadar?

    Sahip oldukları araçlara özel plaka almak isteyen sürücüler, özel plaka alma şartlarını internette yoğun bir şekilde araştırıyor. Özel plaka sahibi olmak sanıldığı kadar zor ve uğraştırıcı bir işlem değildir. Ancak özel plaka sahibi olabilmek için gerekli bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte özel plaka almak hakkında merak edilen her şey.

    ÖZEL PLAKA NASIL ALINIR?
    Özel plaka alma işlemi ilk bakışta zor gibi sanılsa da aslında zor değildir. Öncelikle istediğiniz plakayı sorgulayıp, plakanın daha önce başkası tarafından alınmadığına emin olmalısınız. Emin olduktan sonra İl Trafik Müdürlüğüne talepte bulunmalı, daha sonra da gerekli evrakları tamamlamalısınız.

    Eğer şirket için özel plaka talep ediyorsanız, şirketin imza sirküleri, son 6 aya ait faaliyet belgesi ve vekâlet vermeniz gerekmektedir. Şirketlerin özel plaka için vermesi gereken özel plaka vergisi 5 ile 15 bin TL arasında değişmektedir. Şahsi olarak özel plaka almak istiyorsanız da kimlik belgesi yeterlidir.

    ÖZEL PLAKA ALMA ÜCRETİ
    Şahsınız için alacağınız özel plaka için vermeniz gereken özel plaka vergisi de yine şirketlerde olduğu gibi 5 ile 15 bin TL arasında değişmektedir. Bazı plakalar için 250 bin TL’ye kadar istenen rakamlar olabiliyor.
    Plaka işlemleri 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren noterlerden yapılacağı için, özel plaka alma işlemlerinde bir takım değişiklikler söz konusu olabilir.

    Etiketler: SeoHaber , özel plaka , özel plaka nasıl alınır , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri