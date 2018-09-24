Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
İlk yerleştirme döneminde destekten yararlanamayan velielerin sorguladığı özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. 75 bin öğrencinin faydalanacağı özel okul teşvik desteğinden boş kalan kontenjanlar, özel okul teşvik ek yerleştirme sürecinde değerlendirilecek. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirme sonucu belirlenecek olan özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Özel okul teşvik sonuçlarını ek yerleştirme kapsamında sorgulayan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün yapacağı açıklamayı araştırmaya başladı. Peki, özel okul teşvik sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
YERLEŞTİRME İLK TERCİHLERE GÖRE YAPILDI
Geçtiğimiz tercih dönemine göre yerleştirmeleri yönlendiren MEB, ek yerleştirme için ekstra tercih almadı. Yerleştirmeler, okulların boş kontenjanlarına göre yapıldı. Buna göre ek yerleştirme kayıtları, 24-28 Eylül tarihlerinde okullara yapılacak.
İSTANBUL'DA KAÇ ÖĞRENCİ TEŞVİKTEN FAYDALANACAK?
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MEB’in özel okul teşviğinden geçen yıl İstanbul'da 17 bin 562 öğrencinin faydalandığını, bu yıl ise 18 bin 725 öğrencinin MEB özel okul teşviği alacağını söyledi.
Yazıcı, özel okul teşviğinden faydalanan öğrenci sayısının her yıl belli bir oranda yükseldiğini ve bu yıl İstanbul'daki sayının yaklaşık 1.200 kişi daha artığını anlattı. Geçen yıl 17 bin 562 öğrencinin bu teşvikten faydalandığını belirten Yazıcı, "Bu yılki özel okul teşviğinden faydalanmak için başvuran veli sayısı 144 bin 783. İstanbul'da bu yıl 18 bin 725 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel okul teşvikinden yararlanacak" dedi.
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