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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.09.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

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Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

İlk yerleştirme döneminde destekten yararlanamayan velielerin sorguladığı özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. 75 bin öğrencinin faydalanacağı özel okul teşvik desteğinden boş kalan kontenjanlar, özel okul teşvik ek yerleştirme sürecinde değerlendirilecek. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirme sonucu belirlenecek olan özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Özel okul teşvik sonuçlarını ek yerleştirme kapsamında sorgulayan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün yapacağı açıklamayı araştırmaya başladı. Peki, özel okul teşvik sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

YERLEŞTİRME İLK TERCİHLERE GÖRE YAPILDI

Geçtiğimiz tercih dönemine göre yerleştirmeleri yönlendiren MEB, ek yerleştirme için ekstra tercih almadı. Yerleştirmeler, okulların boş kontenjanlarına göre yapıldı. Buna göre ek yerleştirme kayıtları, 24-28 Eylül tarihlerinde okullara yapılacak.

İSTANBUL'DA KAÇ ÖĞRENCİ TEŞVİKTEN FAYDALANACAK?

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MEB’in özel okul teşviğinden geçen yıl İstanbul'da 17 bin 562 öğrencinin faydalandığını, bu yıl ise 18 bin 725 öğrencinin MEB özel okul teşviği alacağını söyledi.

Yazıcı, özel okul teşviğinden faydalanan öğrenci sayısının her yıl belli bir oranda yükseldiğini ve bu yıl İstanbul'daki sayının yaklaşık 1.200 kişi daha artığını anlattı. Geçen yıl 17 bin 562 öğrencinin bu teşvikten faydalandığını belirten Yazıcı, "Bu yılki özel okul teşviğinden faydalanmak için başvuran veli sayısı 144 bin 783. İstanbul'da bu yıl 18 bin 725 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel okul teşvikinden yararlanacak" dedi.

 

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