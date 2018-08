Özel okul teşvik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Özel okul teşvik başvurusu, okulların açılmasına sayılı gün kala en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kontenjan dahilinde özel okul teşvik başvurusundan yararlanmak isteyen veliler, özel okul teşvik başvurusu için gerekli belgeleri sorgulamaya başladı. Peki, özel okul teşvik başvurusu için gerekli belgeler neler olacak? İşte, o detaylar

ÖZEL OKUL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Özel okullarda, 2018-2019 eğitim öğretim yılında teşvikten yararlanacak her bir öğrenciye, okul öncesi eğitim kurumları için 3 bin 290’ar lira, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960’ar lira, ortaokul ve ortaöğretim için de 4 bin 610’ar lira destek ödemesi yapılacak. Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin veli veya vasileri, eğitim ve öğretim desteği için kayıtlı bulundukları resmi veya özel okullardan e-Okul'daki, “Özel kurumlar eğitim ve öğretim desteği” menüsü üzerinden başvuru yapacak.

Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin veli veya vasileri, okul öncesi eğitim yapılan resmi veya özel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuruda bulunabilir.

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin veli veya vasileri, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya özel okul müdürlüklerine müracaat edecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin veli veya vasileri de başvurularını öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan gerçekleştirebilecek.

ÖĞRENCİ VELİLERİNİN DOLDURMASI GEREKEN BELGELER NELER OLACAK?

Özel okul teşvik başvurusu yapmak isteyen velilerin bazı belgeleri doldurmaları gerekecek. İşte, velilerden gerçekleştirilmesi beklenen işlemler;

a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerinden başvurularını yapacaktır.



b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır. c) Veliler/vasiler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il millî eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.



ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.



e) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.



f) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecektir.



g) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.

BELGEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.



b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.



c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.



ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.



d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.



e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.



f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

KAÇ ÖĞRENCİ DESTEK ALABİLECEK?

Resmi Gazete’de dün yer alan tebliğlere göre 2018-2019 eğitim yılında özel okullardaki 75 bin öğrenci ilk defa eğitim-öğretim desteğinden faydalanacak.

Bu yıl okul öncesinde 3 bin 290, ortaokul ve lisede 4 bin 610, temel lise ile ilkokuldaysa 3 bin 960 TL’lik teşvik verilecek.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilere bu yıl da 7 bin TL’ye ulaşan destek sağlanacak.

Destek; yörenin kalkınmada öncelik derecesiyle gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesindeki öğrenci sayısı, öğrenci ve gidilecek okulun başarı seviyeleri dikkate alınarak sağlanacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgelerinde (OSB) veya dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler için eğitim-öğretim desteği de verilecek. Bu destekler bölümlere göre değişmekle beraber en düşük 4 bin 950, en yüksek ise 7 bin 420 TL olacak.

Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci Sayıları

S. No Okul Türü Destek Tutarı (TL) İlk Defa Destek Verilecek

Öğrenci Sayısı 1 Okul Öncesi Eğitim Kurumu 3.290,00 6.000 2 İlkokul 3.960,00 15.000 3 Ortaokul 4.610,00 15.000 4 Lise 4.610,00 15.000 5 Temel Lise 3.960,00 24.000 TOPLAM 75.000

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında Tablo-2’de yer alan katsayılar kullanılacaktır.

Tablo-2: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri Katsayıları

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi Katsayı 1. Bölge 0,95 2. Bölge 0,95 3. Bölge 1,00 4. Bölge 1,00 5. Bölge 1,20 6. Bölge 1,30

SINIF TEKRARA YAPAN HAKKINI KAYBEDİYOR

Eğitim öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek. Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek. 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.

BAŞVURULAR 6 EYLÜL’E KADAR YAPILABİLECEK

Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS, öğrenciler ise e-Okul üzerinden 6 Eylül’e kadar başvurularını yapacak. Tercih işlemi yapabilecek öğrenciler, 7 Eylül’de ilan edilecek. Öğrencilerin tercihleri ise 7-14 Eylül’de alınacak. Yerleştirme sonuçlarının 17 Eylül’de ilan edilmesinin ardından, nakil ve kesin kayıt işlemleri 21 Eylül’e kadar sürecek. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı 24 Eylül’de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 24-28 Eylül’de gerçekleştirilecek.