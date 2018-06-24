Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

    Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

    Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
    24.06.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, oyunu kullanmak için geldiği okulda aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki Zeynel Kodat, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.

    Turgutlu’da yaşayan Zeynel Kodat, cumhurbaşkanlığı milletvekiliği seçimleri için bugün öğle saatlerinde oy kullanacağı Senem Aka Anadolu Lisesi’ne geldi. Oy kullanmak için okulun giriş kapısına yönelen Kodat, bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kodat’a ilk müdahaleyi okulda oyunu kullanan bir doktor yaptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından Kodat’a müdahalede bulunulup, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kodat, burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

    Etiketler: secim2018 , oy kullanma , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri