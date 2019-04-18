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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.04.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Öyle şeyler yaşadı ki 'Lanet olsun kaderime' diyerek paylaştı

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KARABÜK'te, kendisine doğum günü sürprizi yapmak isterken, yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden eşinin ardından büyük üzüntü yaşayan Cevdet Akgül, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı. Akgül, hurdaya dönen otomobilinin resmi çekip, 'Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime' paylaşımında bulundu.

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  • Hurdaya dönen otomobilini çekip Lanet olsun kaderime paylaşımında bulundu
  • Hurdaya dönen otomobilini çekip Lanet olsun kaderime paylaşımında bulundu
  • Hurdaya dönen otomobilini çekip Lanet olsun kaderime paylaşımında bulundu
  • Hurdaya dönen otomobilini çekip Lanet olsun kaderime paylaşımında bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, D-755 karayolu Hamzalar köyü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Ankara yönüne yönüne giden Cevdet Akgül (49) yönetimindeki 66 NH 514 plakalı otomobil,  kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra refüje düştü. Ters dönen otomobilden çıkan Akgül, aracının fotoğraflarını görüntüleyip sosyal medya hesabından 'Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime' paylaşımında bulundu. Hurdaya dönen otomobili çekiciyle refüjden kaldırılırken kazayı hafif yaralanarak atlatan Akgül, "Köye giderken azraile meydan okudum ama canımı almadı. Pert olsun otomobil. Canım sağ olmasaydı da otomobil sağlam kalsaydı. Keşke ben ölseydim. Zaten yaşamıyorum. Kısa bir süre önce en sevdiğimi mezara koydum. Yaşamak istemediğim için oldu zaten bu olay" dedi.

12 Haziran 2018 tarihinde Üçbaş köyü Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selma Akgül, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve doğum günü olan eşi Cevdet Akgül'e sürpriz yapmak istedi. Hastanenin yemekhanesinde verilecek iftara eşiyle birlikte katılmak için evinde hazırlık yapan Selma Akgül, dolaptan elbise almak istediği sırada, burada bulunan el yapımı tüfek yere düşerek ateş aldı. Karnından vurulan 3 çocuk annesi Selma Akgül, acı içinde yerde kaldı. Annesini kanlar içinde bulan Bahar Akgül, kız kardeşiyle, ağır yaralanan annesini otomobile taşıyıp, babalarının çalıştığı hastaneye götürmek istedi. Cumayanı köyü mevkiinde bankete çarpan otomobilin lastiği patladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Akgül'ün öldüğünü belirledi. Selma Akgül'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Eşinin başörtüsünü boynuna dolayıp, evinin önünde taziyeleri kabul eden Cevdet Akgül, "Ben bittim. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Doğum günüm ölüm günüm oldu" diye konuşmuştu.

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